انت الان تتابع تفاصيل خبر الطقس الآن في مصر يوم السبت 19 فبراير طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية لحالة الطقس اليومية في جمهورية مصر العربية على مختلف مناطق البلاد، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان حالة الطقس الآن عن يوم السبت 19 فبراير، حيث يسود طقس بارد نهارا، وشديد البرودة ليلاً على كافة أنحاء البلاد، مع وجود أمطار متفاوتة في الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

حالة الطقس الآن

طقس القاهرة الكبرى والوجه البحري

وصفت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في القاهرة والوجه البحري بارد خلال النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع سقوط للأمطار بنسبة 40% رعدية + نشاط للرياح، على الوجه البحري أمطار بنسبة حدوث 50%.

السواحل الشمالية الغربية والشرقية

وصفت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في السواحل الشمالية الغربية والشرقية بارد خلال النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع سقوط للأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% رعدية + نشاط للرياح، أما في السواحل الشمالية الشرقية تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 60% + نشاط للرياح.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل خلال النهار، وشديد البرودة ليلا مع سقوط ثلوج على منطقة كاترين، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع سقوط للأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 60% رعدية + نشاط للرياح.

شمال وجنوب الصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في شمال الصعيد معتدل خلال النهار، أما الظواهر الجوية تكون نشاط للرياح وأمطار متوسطة تكون رعدية قد تصل إلى حد السيول بنسبة حدوث 50%، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس دافئ نهارا وشدد البرودة ليلا، والظواهر الجوية يكون الطقس غائم جزئي + نشاط للرياح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية على مختلف أنحاء البلاد