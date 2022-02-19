/680199/النائب-أيمن-محسب-يتقدم-بسؤال-للحكومة-بشأن-استعدادات-وزارة-التموين-لأزمة-نقص-الغذاء-العالمية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن استعدادات وزارة التموين لمواجهة الأزمة العالمية في نقص الغذاء وارتفاع أسعار اللحوم والقمح وتبعات ذلك على مصر.

دوت الخليج

أزمة الغذاء العالمية

وقال "محسب"، إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت إلى مستويات قياسية، مع اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وسوء الأحوال الجوية ونقص العمالة، بالإضافة إلى الخلافات الدولية على الساحة، بما ينذر باقتراب العالم من أزمة غذاء.

ولفت عضو مجلس النواب، أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن أسعار المواد الغذائية وصلت في فبراير إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011، وأن العالم يتجه نحو أزمة عالمية، مؤكدا: يجب أن تحتاط الدولة من هذه الأزمة، بتوفير السلع الرئيسية وزيادة المخزون الاستراتيجي منها.

وأكمل "محسب"، أن أسعار الحاصلات الزراعية والأغذية عرضة للارتفاع عالميا، في ظل بعض التوترات والتهديد بالحرب، وهذا الأمر سوف يكون له تأثير على الدول المستوردة للقمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر معرضة للتأثر من أي أزمة عالمية، خاصة وأنها تستورد مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيحية، في مقدمتها اللحوم والحبوب، وخاصة القمح والذرة والشعير وفول الصوريا، بالإضافة إلى زيت الطعام، بما يدعو للتعامل بحكمة في هذه الأزمة بالاحتياط مبكرا منها.