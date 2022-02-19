«العلوم والابتكار» تعلن عن النداء الأول لمنحة تطوير معامل التميز الناجحة

ويهدف هذا النداء إلى تمويل مراكز التميز وبناء القدرات المُمولة مُسبقًا من قبل الهيئة، وذلك بهدف الإرتقاء بجودة البحث العلمى وتعظيم الاستفادة من المُخرجات البحثية، وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير الموارد البشرية وتعزيز مهارتهم، بالإضافة إلى تطوير الهياكل الأساسية البحثية القائمة، من خلال تقديم الدعم بأحدث الأجهزة وتطوير الأجهزة الحالية بالمركز.
وأوضح التقرير، أن هذا النداء يأتى ضمن استراتيجية الهيئة حول أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية بالجامعات والهيئات والمعاهد البحثية المصرية وتأهيل الباحثين وسد الفجوة التكنولوجية.
وأشار التقرير إلى أن فترة تلقى المُقترحات البحثية تستمر حتى 17 مارس 2022، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكترونى للهيئة من هنا
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بتمويل 47 مركزًا للتميز، من خلال إطلاق 4 نداءات بقيمة إجمالية بلغت 551 مليون جنيه، كما قامت بتمويل 127 مشروعًا لبناء القُدرات، من خلال إطلاق 6 نداءات بقيمة 620 مليون جنيه.
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