الدفع بـ 60 سيارة.. رفع حالة الطوارئ بالقليوبية عقب سقوط أمطار

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة القليوبية اليوم السبت، سقوط أمطار مصحوبة بالرياح على بعض الأماكن، ما أدى لرفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات لمواجهة أى مشاكل.





ووجه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات المركزية فى الديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية فى المدن والمراكز، لمتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين. كما وجه المحافظ جميع رؤساء المدن والأحياء ومسؤولى شركة المياه والصرف الصحى بالتواجد ميدانيا للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه فى شوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحى. ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيىء وسقوط الأمطار تم الدفع بـ 60 سيارة من معدات الشركة فى كافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة للتعامل مع مياه الأمطار، كما تم تشكيل غرف عمليات بالفروع على مدار الساعة لتلقى بلاغات تجمعات مياه الأمطار ورفعها أولا بأول.

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