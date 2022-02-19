متحدث الصحة لـ أ ش أ : مصر تستقبل غدا أكثر من مليونى جرعة من لقاح فايزر

مصر ستستقبل غدا الأحد شحنة جديدة تقدر بـ 2 مليون و158 ألفا و650 جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.... هذا ما قاله الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان.

وأكد - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تلك الشحنة تأتي في إطار خطة الدولة وحرصها على توفير اللقاحات بمختلف أنواعها للمواطنين، لتعزيز المناعة المجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته، موضحا أن الشحنة مقرر استلامها بمطار القاهرة الدولي .