ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022 -2021

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم السبت، ضد نظيرة نوريتش سيتي ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الانجليزي

1- مانشستر سيتي 63 نقطة

2- ليفربول 54نقطة

3- تشيلسي 47 نقطة

4- مان يونايتد 43 نقطة

5- وست هام 41 نقطة

6- ارسنال 39 نقطة

7- وولفرهامبتون 37 نقطة

8- توتنهام 36 نقطة

9- برايتون 33 نقطة

10-ساوثامبتون 29 نقطة

11- ليستر سيتي 27

12-أستون فيلا 27 نقطة

13-كريستال بالاس 26 نقطة

14-برينتفورد 24 نقطة

15-ليدز يونايتد 23 نقطة

16-ايفرتون 22 نقطة

17-نيوكاسل يونايتد 21

18-نوريتش سيتي 17

19-واتفورد 15 نقطة

20-بيرنلي 14 نقطة.

انتهت أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح، وساديو مانى، في مباراة أمس مع ليفربول أمام بيرنلي، بشكل أساسي بعد عودة الثنائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات بلادهم.

موقف الفريقين في الدوري

سجل الدولي البرازيلي فابينو لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في اللقاء، في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، من خلال كرة ركنية للريدز.

بهذا الفوز يصل ليفربول للنقطة الـ 54، ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل بيرنلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد بيرنلي

فى حراسة المرمى: أليسون

فى خط الدفاع: أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

فى خط الوسط: هندرسون- فابينيو- كيتا

فى خط الهجوم: ماني- فيرمينو- صلاح

الجدير بالذكر ان انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز يصل ليفربول إلى الإنتصار التاسع عشر على التوالي، والتي يشهد عليها ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.