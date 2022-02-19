/680201/وفاة-الفنان-عبد-العاطي-صالح-وهذا-موعد-الجنازة

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 19 من شهر فبراير، الفنان عبد العاطي صالح، بعد صراح طويل مع المرض.

دوت الخليجيرصد وفاة الفنان عبد العاطي صالح بعد صراع مع المرض

ويشيع جثمان الراحل في ظهر اليوم بمسجد قرية النجيلي أبو المطامير في البحيرة، بمسقط رأسه.

أبرز أعمال الفنان الراحل عبد العاطي صالح

الجدير بالذكر أن عبد العاطي صالح، له مسيرة فنية حافلة بالأعمال المبدعة، فكانت أبرز مسلسلاته، نسر الصعيد، ولأعلى سعر، يونس ولد فضة، الإمام الغزوالي، يوم من الأيام، أيام الحب والشقاوة، القاهرة 2000، شخلول، الإمام محمد عبده، كناريا وشركاه، زمنم عماد الدين، الدعاة، طيور الشمس، عفاريت السيالة، فارس الرومانسية، وغيرها من الاعمال المتميزة.

أما عن آخر أعماله فكانت مسلسل سلسال الدم الذي عكس عدد من القضايا الصعيدية بشكل مميز جعله يلقى نجاحات مبهرة.

الموت يفجع عدد من نجوم الفن في الأيام الماضية

الجدير بالذكر أنه شهدت الساحة الفنية في الأيام القليلة الماضية، وفاة عدد كبير من نجوم الفن سواء منهم أو أقاربهم، ووصل هذا الحظ إلى المنتج محسن جابر الذي أعلن منذ قليل وفاة والدته.

وكتب محسن جابر، عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".

ورحل عن عالمنا الفنان والمخرج جلال الشرقاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 4 فبراير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت عبير الشرقاوي، ابنة الراحل جلال الشرقاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه".