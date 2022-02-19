/680205/السيول-تجرف-4-سيارات-نقل-وأتوبيسان-لنقل-ركاب-بمحافظة-البحر-الاحمر
تعرض أتوبيسان نقل ركاب، وعدد 4 سيارات نقل صباح اليوم السبت، لحادث انقلاب بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر.
الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث
من جانبه قال اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، مشيرًا أنه تم اغلاق الطريق الذى يربط مدينة رأس غارب بباقي المدن.
نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي
أضاف «حامد» في تصريح لـ«دوت الخليج »الحادث لم لم يسفر إصابات خطيرة وكلها عبارة كدمات وخدوش بسيطة وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.
إغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة
كانت امطار غزيرة سقطت على طريق الزعفرانة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وأدى تجميعها في الأودية الجبلية إلى سقوطها على طريق الزعفرانة غارب، وأعلنت الوحدة المحلية اغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة.
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