/680206/جهاز-مدينة-بدر-يشن-حملة-مكبرة-لضبط-مخالفات-تغيير-النشاط-وإزالة-الإعلانات-المخالفة-بالحي-الأول

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط مخالفات تغيير النشاط من سكني إلى تجارى ومخالفة شروط التراخيص وإزالة الإعلانات المخالفة بالحي الأول المجاورة الأولى، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

دوت الخليج

إزالة المخالفات بمدينة بدر

وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع لمخالفة الغرض من التخصيص وتغيير النشاط، بجانب تحرير 90 محضرا متنوعا وإزالة الإشغالات المتواجدة فى الشوارع أثناء سير الحملة وإزالة الإعلانات المخالفة.

كما أوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أن الحملة أسفرت أيضاً عن إزالة أكثر من 100 لافتةٍ إعلانية مخالفة لشروط وإجراءات التراخيص، حيث تنوعت المخالفات ما بين زيادة المقاسات عن المصرح به، بجانب الإعلانات التي انتهى ترخيصها ولم تقم الشركات المسئولة عنها بالتجديد بعد مرور فترة السماح رغم إرسال إخطار بذلك لمالكي الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز. وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم التشديد على مالكي الوحدات والمحال المخالفة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الشيء إلى أصله، وذلك من أجل الحفاظ على مستحقات الدولة والمنظر الجمالي للمدينة ومنع العشوائيات.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن الحملة تم تنفيذها فى إطار القضاء على العشوائيات بالمدينة، وحفاظاً على مستحقات الدولة، مضيفاً أن الحملة جاءت بقيادة المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وياسر عبدالله، نائب مدير أمن الجهاز، والمهندس يوسف راضى، مدير التنمية، ومحمد عبدالعزيز، رئيس الأحياء بالجهاز.