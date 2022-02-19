/680215/جبالي-يشارك-في-أعمال-المؤتمر-الرابع-للبرلمان-العربي-ورؤساء-المجالس-والبرلمانات-العربية

يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم السبت الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٢ على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.

دوت الخليج

رئيس مجلس النواب يشارك فى المؤتمر الرابع للبرلمان العربي

ومن المقرر أن يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المؤتمر، يستعرض خلالها أبرز تطورات الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين في تعزيز الامن والاستقرار العربي.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، عقد جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري ابراهيم بوغالي رئيس للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر ٣٢ للإتحاد البرلماني العربي، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال لقائه بنظسيره الجزائري، على أن مصر والجزائر لديهما تاريخ طويل من النضال المشترك، واصفاً الشعب الجزائري بالشعب العربي العريق المناضل ومثمناً الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الجزائرية على كافة الأصعدة في ضوء زيارة الرئيس الجزائري الأخيرة للقاهرة، مؤكداً على ضرورة دفع العلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب بما يتناسب مع العلاقات الراسخة للشعبين وللبلدين الشقيقين.

من جانبه، وجه ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،على احتضان مصر للقمة البرلمانية العربية ،مؤكداً على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الجزائرية ومشيداً بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر في كافة المجالات خاصة في العاصمة الادارية الجديدة.