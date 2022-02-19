/680216/مياه-البحر-الأحمر-تسحب-تجمعات-الأمطار-بمدينة-رأس-غارب

تقوم فرق التشغيل والصيانة وفرق الازمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بسحب مياه الأمطار المتراكمه بمدينة رأس غارب و التي تعرضت لتراكمات مياه الأمطار حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة علي الفور لمناطق تجمعات المياه لازالة آثارها دوت الخليج كما تواصل الشركه إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات مع جاهزية جميع المعدات والسيارات لمواجهة الظروف الجوية الغير مستقره وتقلبات الطقس بالإضافة إلي الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور

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