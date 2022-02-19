ننشر خريطة أماكن التطعيم بلقاح كورونا في دمياط

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، أن التطعيم بلقاح كورونا لأهالي المحافظة، يجرى في عدد من المراكز المتنقلة.

دوت الخليج

وأوضحت، مديرية الشؤون الصحية في دمياط ، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يستمر التطعيم من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء. أضاف البيان أن التلقيح بالجرعة الأولى يجري في مركز شباب شطا ومحكمة شطا ومقر الشهر العقاري ونادي الشرطة ومحكمة فارسكور، وميدان الجمعية بمركز كفر البطيخ، والوحدة الصحية بالبراشية.

الوحدة الصحية بقرية عطا الله والشهر العقاري بكفر سعد

وأشار إلى أنه من المقرر تقديم التطعيم، في الوحدة الصحية بقرية عطا الله والشهر العقاري بكفر سعد، والوحدة الصحية بقرية المحمدية والإدارة الصحية في فارسكور، والشهر العقاري في الزرقا. وفي وقت سابق، نظمت هيئة ميناء دمياط، ثلاث قوافل طبية قادمة من مديرية الصحة، لتطعيم العاملين بالهيئة ضد فيروس كورونا. وجرى التطعيم على عدة مراحل بالإدارات المختلفة، لضمان حسن سير وانتظام العمل. كماجرى توفير عدة اماكن لاستقبال العاملين وتجهيزها بكافة المستلزمات والتجهيزات المساعدة للقوافل الطبية، مع مراعاة التباعد المكاني واتخاذ الإجراءات الاحترازية.