انتظام الدراسة بجميع المدارس فى اليوم الأول من الفصل الثانى بالغربية

جدة - نرمين السيد - وشهدت جميع المدارس إقبال من الطلاب، وسط الإجراءات الاحترازية التى تتخذها جميع المدارس للحماية من فيروس كورونا.
وحرصا منه على الاطمئنان على انتظام الفصل الدراسى الثانى بالمدارس، قام وكيل الوزارة بجولة متابعة، اليوم السبت، بإدارة شرق طنطا التعليمية، شملت مجمع الشهيدين بخرسيت، ومدرسة طنطا الفنية الثانوية النسيجية، حيث حضر طابور الصباح بكلتا المدرستين، واطمأن إلى انتظام الطلاب داخل المدارس، والتزام جميع العاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية.
وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ جميع الطلاب بالفصل الدراسى الثانى والنجاح فى الفصل الدراسى الأول، متمنياً لهم النجاح والتوفيق فى نهاية العام، مبلغا تحيات كل من الأستاذ الدكتور طارق شوقى، والأستاذ الدكتور طارق رحمى، والأستاذ الدكتور رضا حجازى، وقدم التهنئة لجميع المعلمين على الجهد المبذول داخل المدارس، ولأولياء الأمور بنجاح أبنائهم.
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