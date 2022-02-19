التشيك تشيد بالدور المصرى فى مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وجرى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والترحيب بما تشهده من طفرة كبيرة خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية والتى عكسها زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 50% خلال العام الماضى مقارنة بعام 2020.

كما أعرب الطرفان عن الترحيب بزيادة الاستثمارات التشيكية فى مصر واهتمام الجانب التشيكى بما توفره مصر من جاذبية استثمارية تساعد الشركات التشيكية على إنتاج المعدات والآلات فى مصر والتصدير للدول الإفريقية والعربية.

أعرب الجانب التشيكى عن تقديره لنجاح منظومة السياحة الآمنة التى تم تطبيقها فى مصر خلال فترة جائحة الكورونا والتى ساعدت على تدفق السياحة التشيكية إلى مصر.

وبحث الجانبان كذلك سبل تدعيم التعاون المشترك فى مجال الرقمنة والأمن السيبرانى خاصة تبادل الخبرات والمعلومات فى هذا المجال، وما يمكن أن تقدمه التشيك لمصر فى هذا المجال.

كما أثنى النائب الأول لوزير الخارجية التشيكى على الدور المصرى فى مجال مكافحة الإرهاب ومنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها إلى أوروبا. كما أكد الجانبان أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين ودور كل من مجلسى النواب والشيوخ فى البلدين فى إحداث مزيد من التقارب، حيث تم مناقشة سبل الاحتفال هذا العام بمرور 100 عام على تبادل العلاقات الدبلوماسية بين مصر والتشيك.

كما استعرض الجانب التشيكى الجهود التى يبذلها فى سبيل تحقيق التنمية فى القارة الإفريقية وحفظ السلم والأمن بها، هذا، وقد أثنى السفير المصرى على الدور التشيكى فى التنمية فى القارة وفى استتباب الأمن والاستقرار كأحد الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية فى منطقة الساحل الإفريقى.