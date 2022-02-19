جدة - نرمين السيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير فى برنامج "حديث القاهرة" الذى يقدمه الأستاذ إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانونى حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التى أصدرها المجلس.





وطلب المجلس، الابتعاد عن القضايا التى تثير فتنة فى المجتمع حيث ينص كود المحتوى الدينى على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بيان مهم من الأعلى للإعلام تعليقا على حلقة إبراهيم عيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.