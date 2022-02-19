عاجل.. الوزراء ينفى طرح 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء تزعم طرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التى تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة أى من القطع الأثرية المصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التى تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها. وشددت على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضارى لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج، حيث أن هناك متابعة مستمرة لكافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية، وكذلك لأى ضبطيات آثار مهربة بالمطارات والموانئ، وفى حال رصد أى قطع أثرية مصرية، يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادتها، مُشيرةً إلى أن الوزارة قامت بتعديل أحكام قانون حماية الآثار أكثر من مرة، بهدف تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها، حفاظاً على الآثار المصرية.

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