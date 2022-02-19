/680221/محافظ-قنا-يبحث-إطلاق-مبادرة-لمصر-لتوفير-الخدمات-الطبية-المجانية-لطلاب-المدارس

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الدكتور محمد شعبان المنسق العام للاستغاثات الطبية بمكتب المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، وهانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية لبحث سبل اطلاق مبادرة "لمصر" لتوفير الخدمات الطبية لطلاب المدارس برعاية مديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى والدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير

دوت الخليج أعطي محافظ قنا أشار البدء لكافة الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة بتسخير كافة الإمكانيات للجهات الشريكة لإنجاح المبادرة لتقديم خدمة طبية مجانية لطلاب المدارس بالقرى المستهدفة ، مثمنا ما تقوم به مؤسسة صناع الخير من جهود فى تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية وبالمجان . إطلاق المبادرات والبرامج الإجتماعية كما قدم الداودى شكره للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحرصه الدائم على إطلاق المبادرات والبرامج الإجتماعية التى تكفل الفئات الأولى بالرعاية الحياة في بيئة صحية واجتماعية مناسبة مثمنا جهود مؤسسات المجتمع المدنى الداعمة للجهات التنفيذية في تنفيذ برامجها التى تستهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأسر بالقرى. توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لطلاب المدارس ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير أن المؤسسة بصدد إطلاق مبادرة "لمصر" بهدف توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لطلاب المدارس حيث سيتم العمل على تنظيم قوافل طبية تجوب 42 مدرسة إبتدائية واعدادية بقرى مراكز محافظة قنا لتقديم خدماتها لعدد 20 الف طالب بداية من عودة انتظام الدراسة وذلك بالشراكة مع بنك CIB و شركة CSR EGYPT . تنفيذ خدمات طبية شاملة لدعم تقديم خدمات طبية وأضاف الدكتور محمد شعبان أن إطلاق المبادرة يأتى فى إطار تعاون صناع الخير الدائم والمثمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الصحة بقنا لصالح تنفيذ خدمات طبية شاملة لدعم تقديم خدمات طبية ذات جودة للأهالى فى القرى المستهدفة.

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