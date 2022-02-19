/680225/النائبة-فاطمة-سليم-تطالب-بتشغيل-الوحدة-الصحية-الخاصة-بمدينة-زهراء-بني-سويف

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للقائم بأعمال وزيرة الصحة د. خالد عبد الغفار، ووزير الإسكان د.عاصم الجزار بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو تشغيل الوحدة الصحية الخاصة بمدينة زهراء مدينه بني سويف الجديدة (الإسكان الاجتماعى 77 فدان ).

دوت الخليج

الوحدة المحلية بزهراء بني سويف

النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، أكدت بأن قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ببناء الوحدة الصحية وبالرغم من ذلك لم تتسلم وزارة الصحة الوحدة الصحية ولم تعين لها طبيبًا.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى وجود محاولات كثيرة من جهاز مدينة بني سويف الجديدة حيث خصص مجلس أمناء مدينة بني سويف الجديدة مبلغ نصف مليون جنيه لتشغيل الوحدة الصحية وبالرغم من هذا لم تحرك مديرية الصحة ببنى سويف ساكنًا.