«اللعبة هتبتدي بالليل».. هشام ماجد يروج للموسم الثالث من مسلسله الشهير

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شوق الفنان الشاب هشام ماجد، للموسم الثالث من مسلسله الشهير «اللعبة»، والذي من المقرر عرضه خلال الساعات القليلة المقبلة، في مساء اليوم السبت على إحدى المنصات الالكترونية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الموسم الثالث من مسلسل اللعبة لهشام ماجد

ونشر هشام ماجد صورته على البوستر الرسمي للموسم الثالث من العمل، وعلق عليه قائلا: «اللعبة هتبتدي النهاردة بالليل.. كل التوفيق لمازو وفرقته الغبية»، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية ستوري.

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أحداث مسلسل اللعبة الجزء الثالث

وتدور أحداث “اللعبة 3”، في إطار كوميدي حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.

تفاصيل مسلسل اللعبة

الجزء الأول من المسلسل عرض في عام 2020 على منصة شاهد بشكل حصري، تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

بينما عرض الموسم الثاني في عام 2021 بعنوان "اللعبة 2"، وتضمن عودة الثنائي مجددًا لتحديات جديدة، وذلك بعد نجاحهما في التخلص من سمير، يعود وسيم ومازو إلى اللعبة من جديد مع زوجاتيهما، حيث يخوض الثنائي العديد من التحديات ضمنها الفوز بقلب جارتهما نسرين باللعبة.

مسلسل “اللعبة” بطولة هشام ماجد وشيكو، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني، وإنتاج أمير شوقي.

مسلسل اللعبة يحصد جائزة أفضل عمل درامي

هذا وقد حصد مسلسل “اللعبة” بطولة هشام ماجد وشيكو، على جائزة أفضل عمل درامي كوميدي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون‎، وتسلمت الجائزة قناة «MBC» مصر الفضائية بإعتبارها القناة المسؤلة عن عرض العمل، وهو مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام ماجد" في معظم أعمالهم الفنية.