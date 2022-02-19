القوى العاملة: تعيين 573 شاباً منهم 44 "قادرون باختلاف" بالسويس

/680237/القوى-العاملة-تعيين-573-شابا منهم-44-قادرون-باختلاف-بالسويس

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، علي قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 573 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 44 شاباً " قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل”.

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ويأتي ذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1254 باحثا عن عمل، منهم 43 " قادرون باختلاف ".

تعيين 573 شاباً منهم 44 "قادرون باختلاف" بالسويس

وقال سعفان، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 34 ألف جنيه لـ 15 عاملا من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن استخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة.

ومن جانبه، أكد حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 50 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 13 منها للمحكمة العمالية ، و 33 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، واستلام 3 ترخيص عمل للأجانب .

وأشار جاد الرب، أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 198 منشأة، وتم تحرير 13 محضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة.

بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه..وزارة الزراعة تشارك في مبادرة حياة كريمة

هذا وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مشركة الوزارة فى المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنية، وهو من المشروعات الهامة والذي أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعي للمشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف المصرى والمناطق العشوائية في الحضر.

المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.