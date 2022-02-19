على رأس وفد برلماني من الشيوخ..المستشار  بهاء الدين أبو شقة يشارك في أعمال المؤتمر الرابع  للبرلمان العربي

/680228/على-رأس-وفد-برلماني-من-الشيوخالمستشار- بهاء-الدين-أبو-شقة-يشارك-في-أعمال-المؤتمر-الرابع- للبرلمان-العربي
يشارك المستشار بهاء الدين أبو شقة اليوم السبت الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٢ على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية، وسيناقش المؤتمر دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.
دوت الخليج
المؤتمر الرابع للبرلمان العربي
يتضمن الوفد مشاركة كلا من ، النائب عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية و العربية و الأفريقية، والنائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومى، والنائب احمد صبور وكيل لجنة الإسكان و الإدارة المحلية و النقل،و النائبة نهى فتحى أمين سر لجنة الطاقة و البيئة و القوى العاملة، في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
كما يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
ومن المقرر أن يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المؤتمر، يستعرض خلالها أبرز تطورات الوضع العربي الراهن ودور البرلمانيين في تعزيز الامن والاستقرار العربي.
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