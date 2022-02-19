حياة كريمة.. وزيرة التضامن تجرى زيارة إلى الدقهلية لمتابعة تنفيذ المبادرة

جدة - نرمين السيد - واصلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، جولاتها الميدانية فى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة تنفيذ الوزارة أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».





وأجرت اليوم السبت وزيرة التضامن، زيارة إلى محافظة الدقهلية، حيث تفتتح وتتفقد عددًا من المشروعات التابعة للوزارة فى المحافظة.

وتستهل القباج الزيارة بلقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى ديوان عام المحافظة، كما تتفقد متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة، الذى يحتوى على صور مشاهير وأعلام المحافظة من الأدباء والفنانين والعلماء، وتلتقى «أبناء مصر» من الأيتام وذوى الإعاقة فى موتيل المنصورة، والذى يعد مكانًا أثريًا من معالم الدقهلية الذى قام بإنشائه الخديوى إسماعيل عام 1866 م، ويقع على كورنيش النيل بالمنصورة.

وتفتتح وزيرة التضامن الاجتماعى تطوير مستشفى الهلال الأحمر، والذى يتبع فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى بالدقهلية، حيث تم تطويرها وتشمل عيادات طبية فى جميع التخصصات وغرف عمليات وتحاليل طبية، كما تتفقد النادى النسائى الذى تم تطويره ويقوم بتجهيز جميع الوجبات الغذائية.

كما تفتتح القباج وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة المنصورة، والتى ستقوم بتنفيذ برامج وتدخلات الوزارة، وتقدم خدمات لطلاب الجامعة من خلال أنشطة متعلقة بالتمكين الاقتصادى وبرامج بناء الشخصية استجابة لرؤية مصر 2030، حيث تم إنشاء تلك الوحدة بناء على البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن والمجلس الأعلى للجامعات، كما تتفقد معسكر «قادرون باختلاف» بالجامعة الذى تنفذه وحدة التضامن.

ويتضمن تدريب ذوى الإعاقة على الإسعافات الأولية لحماية أنفسهم من أية طوارئ، ولتقديم الإسعافات لغيرهم قدر استطاعتهم، هذا بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية التى تجمع بين الطلاب ذوى الإعاقة وزملائهم من غير ذوى الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب وترسيخ مبادئ احترام الآخر وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة.

كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول «التدريب التحويلى» مع جامعة المنصورة، وهو نموذج لشراكة مؤسسات المجتمع المدنى نحو التمكين الاقتصادى، حيث يعمل التدريب التحويلى لخريجى الجامعات والطلبة من الدارسين فى آخر عامين على مهن مختلفة.

وتعقد وزيرة التضامن الاجتماعى، لقاءً مع الجمعيات القاعدية المتعاونة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لبحث مشاركتهم فى تنفيذ أهداف المبادرة التى تعد الأضخم والأكبر فى المنطقة وستغير وجه الريف المصرى.