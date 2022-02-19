بعد تصريحات «المعراج».. الأزهر يرد على إبراهيم عيسى والأعلى للإعلام يتحرك

جدة - نرمين السيد - أثار الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسى، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تناوله معجزة الإسراء والمعراج، خلال حلقة له من برنامج "حديث القاهرة"، حيث تصدر إبراهيم عيسى مؤشرات البحث على موقع "جوجل".





تصريحات إبراهيم عيسى عن المعراج

وقال عيسى خلال برنامجه: "واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج، طب إيه رأيك إن مفيش معراج، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللى فى السما وشاف الناس فى النار كل دى قصة وهمية كاملة، دى كتب السيرة والتاريخ والحديث هى اللى بتقول، لكن هو مصدّرلك الكتب والقصص اللى بتقول حصلت".

وأضاف عيسى، أن ما ورد عن المعراج، دعائى وغير حقيقى وقصص وهمية كاملة اختلقها الشيوخ، لافتا إلى أن ما يحدث هو ذكر القصص التى تقول أن المعراج قصة حقيقية، ولكنهم يتجاهلون الروايات التى تنفى حقيقة المعراج.

وقال، إن المشايخ الذين نقلوا تلك القصص سلفيين الفكر، ويقدمون صوتا واحدا، وقاصرين على عرض وجهة نظرهم فقط، ولا يسردون باقى أراء وروايات العلماء من الأشاعرة والمعتزلة، ولا يقدمون الإسلام بشكل عام.

الأعلى للإعلام يبحث اتخاذ الإجراء القانونى ضد إبراهيم عيسى

من جانبه، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير فى برنامج "حديث القاهرة" الذى يقدمه الأستاذ إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانونى حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التى أصدرها المجلس.

وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التى تثير فتنة فى المجتمع حيث ينص كود المحتوى الدينى على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.



مركز الأزهر العالمى للفتوى: الإسراء والمعراج من معجزات رسول الله المتواترة

من جانبه رد مركز الأزهر العالمى للفتوى، على ما أثير مؤخرا عن معجزة الإسراء والمعراج.

وأضاف المركز خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله ﷺ المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم فى سورتى «الإسراء» و«النجم»، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة فى الصحيحين والسنن والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة، والتى انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المسلمين فى كل العصور، بما لا يدع مجالا لتشكيك طاعن، أو تحريف مرجف.

وتابع: محاولات الطعن البائسة فى صحابة سيدنا رسول الله ﷺ والتشكيك فى عدالتهم بعبارات لا تليق بمقام خير جيل من هذه الأمة؛ جرم محرم، وجرأة مستهجنة ومرفوضة، ودرب من التجاوز البغيض والمستنكر، لدى أمة مهما بلغ التقصير بأفرادها، إلا أنهم لا يقبلون المساس بجناب سيدنا رسول الله ﷺ ولا أصحابه، الذين قال الله عنهم فى كتابه: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ۚ ذٰلك الفوز العظيم }. [التوبة: 100]، وفى هذه الآية تزكية للصحابة رضوان الله عليهم، وتعديل لهم، وثناء من الله عليهم؛ ولهذا فإن توقيرهم من أصول الإيمان.

وأضاف: كل ما ورد فى القرآن الكريم وسنة سيدنا النبى ﷺ الثابتة من المسلمات التى لا يقبل الخوض فيها مطلقا، ولا يقبل تفصيل أحكامها وبيان فقهها من غير المتخصصين؛ سيما إذا كانوا من مروجى الأفكار والتوجهات المتطرفة، التى تفتعل الأزمات، وتثير الفتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمهنية والمصداقية، وتستثمر الأحداث والمناسبات فى النيل من المقدسات الدينية، والطعن فى الثوابت الإسلامية بصورة متكررة ممنهجة.