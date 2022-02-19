طوارئ فى كفرالشيخ لمواجهة تقلبات الطقس

جدة - نرمين السيد - قرر جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد فى جميع المرافق العامة على مستوى المحافظة، وخصوصا المناطق الشمالية منها فى مدن بلطيم وبرج البرلس ومصيف بلطيم ومطوبس وقرى بر بحرى والتى تقع على شاطئ البحر المتوسط، للتغيرات الجوية وتحسبا لسقوط أمطار.





وكلف المحافظ، فى بيان، رؤساء الوحدات المحلية فى القرى والمدن تجهيز سيارات كسح المياه وتجهيز صفايات المطر والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتعاون فيما بينهم لاستخدام سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى رفع المياه من الشوارع. ووجه المحافظ بتشكيل غرف عمليات بالمديريات والمدن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، للتعامل الفورى مع مثل تلك الأحداث فى ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد. وشدد على ضرورة متابعة تطبيق كل الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، مكلفا مسؤولى شركة مياه الشرب برفع درجة الاستعداد والتأكد من جميع جاهزية محطات الصرف الصحى.

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