وزير الخارجية يناقش مع جون كيرى عددا من القضايا على هامش مؤتمر...

ناقش وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مع المبعوث الرئاسى الأمريكى للمُناخ جون كيرى، عددا من القضايا وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وقد شارك وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 كمتحدث رئيسى فى جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ، وذلك فى إطار فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكان الوزير قد وصل إلى ألمانيا أمس للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن الذى انطلقت أعماله أمس الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة العديد من كبار المسئولين والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية، وقادة الفكر، لمناقشة الوضع الدولى الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحة الدولية.
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