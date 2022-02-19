وزير الرياضة يشيد بجهود السودان فى نجاح استضافة مباراة الأهلى والهلال فى دورى أبطال أفريقيا

أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن تقديره وامتنانه لوزارة الشباب والرياضة السودانية والاتحاد السودانى لكرة القدم على جهودهم فى استضافة مباراة فريق النادى الأهلى أمام فريق نادى الهلال السودانى التي أقيمت أمس بالسودان.

وانتهت مباراة الأهلى والهلال السودانى بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وثمن وزير الرياضة على نجاح تنظيم المباراة بالسودان الشقيقة وحسن الاستقبال والترحاب من قبل الشعب السودانى الشقيق ببعثة الأهلى بالسودان وهو ما سيتم تقديمه لبعثة الهلال السودانى فى مباراته أمام الأهلى بالقاهرة ، مشيراً إلى الروابط التاريخية والأخوية والعلاقات الطيبة التى تربط الجانبين المصرى السودانى.

أعرب الدكتور أشرف صبحى عن تمنياته للفرق المصرية بالتوفيق والفوز فى مباريات دورى أبطال إفريقيا التى يشارك بها الأهلى والزمالك ، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية بمشاركة المصرى وبيراميدز ومواصلة تحقيق الانجازات بالفوز بألقابها تأكيداً على ريادة مصر فى كرة القدم على مستوى القارة الإفريقية.