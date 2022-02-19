هانى ضاحى يفتتح نادى نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة

افتتح نادى نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة، بشكل تجريبى فى ثوبه الجديد يليق بخدمة المهندسين المصريين، وعرضت قناة "اكسترا نيوز" تقريرا حول افتتاح النادي.

على أرض القاهرة الجديدة، يفتتح نادى المهندسين تجريبيا، فى ثوب يليق بخدمة المهندس المصرى، ويضم النادى الجديد، ملاعب خماسية وتنس واسكواش، ومناطق ألعاب للأطفال، وكلها أعدت وفق أحدث النظم والمعايير بتكلفة تناهز الـ60 مليون جنيه، بما يضمن تنفيذ خطة النقابة، للارتقاء بمستوى الخدمات لأعضائها.

وقال هانى ضاحى، نقيب مهندسى مصر، إن نقابة المهندسين تقدم خدماتها لكل المهندسين، فى مختلف المحافظات، موضحا أن نادى النقابة بالقاهرة الجديدة متنفس كبير بالإضافة إلى أن نادى أبو الفدا

فيما أشار اللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة القاهرة الفرعية، أنه تم افتتاح النادى بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية، والبدء فى المرحلة الثالثة، وتم افتتاح منطقة الملاعب بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، مشيرا إلى ما تم الإعلان عنه لخدمة المهندسين يتم تنفيذه.

ويوجد بنادى القاهرة الجديدة إنشاءات على أعلى مستوى، كما أن النادى يضاف إلى إنجازات نقابة المهندسين، وأشار إلى أنه تم تطوير معظم النقابات بالمحافظات، والنوادى بأغلب المناطق، ويعزز هذا الأمر انتقال المقر الخاص بالنقابة من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة، وتشمل إضافة العديد من الخدمات التى تقدم للمرة الأولى، فى إطار تطوير الخدمات التى تقدم للمهندسين.

وقالت المهندسة علا عبادة، عضو لجنة الشباب بالنقابة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك اهتمام بتطوير الخدمات المقدمة إلى المهندسين داخل النقابة، التى تمسهم وتمس أسرهم، موضحة أن نادى النقابة يمثل أحد الخدمات التى تقدم إلى المهندسين وسوف يتم توفير خدمات نقابية فى التجمع الثالث، بجانب مبنى إدارى يخدم المهندسين فى النقابة الفرعية.