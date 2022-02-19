انت الان تتابع تفاصيل خبر الطقس الآن .. أمطار غزيرة على القاهرة الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تشهد الآن عدة مناطق بمدن القاهرة الكبرى صباح اليوم السبت سقوط أمطار تتراوح في شدتها من خفيفة إلى متوسطة، وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن طقس الآن ليوم السبت 19 فبراير عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من مدن القناة على فترات متقطعة، قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد كما كان ليلة أمس من سقوط أمطار غزيرة خاصة محاظات المنيا وبني سويف وأسيوط .

وفي هذا الشأن أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية على وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية في الغالب، على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، وتتمتد أيضا إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يمكن أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

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إستقرار في الأحوال الجوية بدءا من الأحد 20 فبراير 2022

وفي نفس السياق أكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، على وجود حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غدا الأحد 20 فبراير إلى الثلاثاء 22 فبراير على كافة أنحاء البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر اليوم السبت 19 فبراير