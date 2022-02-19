أزمة «مايوهات سيدات الصعيد»«وفتنة الإسراج والمعراج» لإبراهيم عيسى تصل البرلمان..وبرلمانيون:« تجازو الخطوط الحمراء فى للدين والمجتمع».. ونائب بالشيوخ يطالب بمحاكمته

/680243/أزمة-مايوهات-سيدات-الصعيدوفتنة-الإسراج-والمعراج-لإبراهيم-عيسى-تصل-البرلمانوبرلمانيون-تجازو-الخطوط-الحمراء-فى-للدين-والمجتمع-ونائب-بالشيوخ--يطالب-بمحاكمته

وصلت الأزمات التي أثارها الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال الساعات القليلة الماضية، فى برنامجه” حديث القاهرة” المذاع على فضائية القاهرة والناس، إلى مجلسي النواب المصري والشيوخ، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات للمستشار الدكتور حنفي جبالي بالنواب، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق بالشيوخ، منها الحديث عن مايوهات سيدات الصعد، وآخرها “ مفيش إسراء ومعراج”، وبالأخيرة تصدر الإعلامي محركات البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت تصريحاته غضب الكثيرين، اللذين عبرو عن رفضهم العبث بالثوابت الدينية الراسخة فى قلوب المصريين والملسمين.

دوت الخليج

أزمات ابراهيم عيسي تصل البرلمان

هذا وتقدم النائب مصطفى بكرى، ببيان عاجل، بشأن أزمة "مايوهات سيدات الصعيد" من جانب الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى وأيضا فتنة الإسراج والمعراج.

وتضمن البيان بأن الإعلامى إبراهيم عيسى دأب على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة من بينها نساء الصعيد ونساء الأرياف فى وجه بحرى، بالإضافة إلى التشكيك فى ثوابتنا الدينية وإهانة رموز الدين، ونشر الأكاذيب والإدعاءات التى من شأنها إثارة الفتنة فى البلاد، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة.

وتسائل بكري،” أين دور الجهات الإعلامية المسئولة ودورها فى محاسبة كافة الخارجين عن المواثيق القمعية والأخلاقية والثوابت الدينية والمجتمعية، خاصة تشكيك فى الإسراء والمعراج والاساءة لسيدنا عمر بن الخطاب وغيرها من الأكاذيب التى تهدف إلى ضرب القناعات والتشكيك فى نصوص القرآن والسنة، وهى أمور لو تركت لا حدثت فتنة فى البلاد.

ولفت عضو مجلس النواب إلى إن ما يثبته هذا الإعلامى من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التى تحمى كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعى.

النائب محمود بكري يطالب بمحكامة ابرهيم عيسى

كما أكد النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، أن الإعلامي إبراهيم عيسى تجاوز كل الخطوط الحمراء في الدين بإنكاره للثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي رحلة المعراج ، حيث ادعى انها قصة وهمية .. وبالتالي يجب محاكمته بتهمة ازدراء الأديان.

وأوضح محمود بكري أن إبراهيم عيسى، مصمم على التعدي علي قيم وأخلاقيات المجتمع، ومستمر في التهكم علي نساء الريف والصعيد، ووصفهم بانهن كن يرتدين المايوهات ويرقصن بمياعة في الأفراح. وطالب بكري المجلس الأعلي للاعلام بوقف برنامج هذا الإعلامي والتحقيق معه.

كما طالب المحامين الشرفاء بتقديم بلاغات ضده للنائب العام بتهم ازدراء الأديان والتهكم على قيم المجتمع.

كما طالب بكري ، الجمهور المصري والعربي بمقاطعة مشاهدة قناتي القاهرة والناس ، والحرة، واللتان يظهر بهما هذا الإعلامي.

وكان إبراهيم عيسى، تصدر موقع البحث على الإنترنت بشان تصريحاته الأخيرة، حيث أضاف عيسى:" هناك الكثير من الاشياء في الدين لا يتم الكشف عنها بنسبة 90 في الميه من قبل تجار ووكلاء الدين ويعتقدو انهم يقدمو الدين الذي يجب ان نسلكه ونعتمد عليه في امرونا الحياتية".. اي حاجه نقولها رجال الدين يشككوا فيها.. فلا يجب ان نبني معرفتنا على دقائق معدوده.. والمسلم في عام 2022 لا يحتاج إلى رجل دين في حياته لان الشيخ هيعلمك ايه ؟ ..الصلاة والصوم أو الزكاة كل هذه الامور نعرفها، الشيخ بيعلمك دلوقتي التجسس والتسلط والتدخل في حياة الناس، والشيخ اللي بيقول انما الاعمال بالنيات يبقى نصاب.. حيث ان 99 في الميه من قصصهم كاذبة". وتابع عيسى حديثه :" الشيخ اللي حكالك قصة سيدنا عمر بشأن" حكمت فغدلت فنمت يا عمر" .. ما قالش ان عمر اتقتل بعدها وهو في الجامع.. اذا القصص الخاصة بهم انصاص قصص، مفيش واقعة معراج .. وكل القصص المتعلقة بالواقعة وهمية بالكامل، وهو ما سرده كتب الحديث والسيرة، ولكن تمم الاخفاء عن هذه الكتب ولم يتم الحديث عنها لانها مخالفة لما يتم روايته".