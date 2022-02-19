/680232/تعرف-على-مواجهات-كأس-مصر-فى-دور-الـ32-بعد-سحب-القرعة

اسفرت قرعة دور ال32 من بطولة كأس مصر، والتي إقيمة اليوم السبت في اتحاد الكرة عن المواجهات.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وجاءت كالاتي:

النادي الأهلي ضد فريق بالسلوم

فريق غزل المحلة ضد ايسترن كومبانى

فريق سيراميكا كيلوباترا أمام نظيرة الاتحاد السكندري

ناادي الزمالك ضد فريق الداخلية

فيرق الجونة أمام فريق بنها

يخوض فريق بيراميدز ضد نظيرة لافيينا

يخوض فريق فاركو ضد فريق كفر الشيخ

يخوض مصر المقاصة ضد فريق بنى عبيد

تقام مباراة إنبي ضد فريق ديروط.

يخوض فريق فيوتشرأمام نظيرة منتخب السويس.

يخوض البنك الأهلي مباراته ضد فريق أسوان .

يخوض فريق سموحة ضد دمنهور في كاس مصر

يخوض فريق المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات

يخوض فريق طلائع الجيش ضد حلوان العام.

يخوض فريق الاسماعيلى ضد بتروجت.

يخوض فريق المصري البورسعيد ضد المنصورة.

وفي وقت سابق وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية على قناة " etc" أن مباريات كأس مصر المتبقية من البطولة الماضية لا يوجد معاد لتسكينها فيه، وأن الاقرب إلغاء البطولة بسبب ضيق الوقت.

وأضاف: " اديت بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ به، وكان لدى اقتراحات أخرى، لكن تم تجاهلها".

وأكمل: "كأس مصر لا يخص رابطة الأندية المحترفة، البطولة تابعة لاتحاد الكرة وهو المسئول عنها”.

انتهت أحداث مباارة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

سموحة يعود بقوة ويسجل ثنائية

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.