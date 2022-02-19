/680241/نقل-الفنان-السوري-ذياب-للعناية-المركزة-بعد-تعرضه-لجلطة-دماغية

أصدرت نقابة الفنانين السورية، بيان بنقل الفنان السوري ذياب لإحدى المستشفيات إثر تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى تدهور حالته ووضعه في العناية المركزة.

دوت الخليجيرصد تفاصيل وإصابة الفنان السوري بجلطة دماغية

وجاء بيان نقابة الفنانين السورية، على النحو الآتي: «فرع دمشق لنقابة الفنانين يتمنى الشفاء العاجل للزميل الفنان القدير ذياب مشهور لتعرضه لجلطة دماغية ونقل على أثرها إلى مشفى المهايني معافى يا رب».

من هو ذياب مشهور

ذياب مشهور مغني سوري، بدأ مسيرته الفنية فى الغناء عام 1958 وقدم الكثير من الأعمال الفنية التى أحبها الجمهور، صنف كمطرب بموجب قرار لجنة مكونة من مجموعة من الفنانين الكبار في سوريا وكان مشروعه الأساسي هو نشر الأغنية الفراتية السورية، الذي عمل عليه منذ السبعينيات.

عُرف بلقب المطرب الفراتي في سوريا، واعنزل الغناء في 2004.

وفاة الفنان عبد العاطي صالح

وفي نفس اليوم، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح السبت الموافق 19 من شهر فبراير، الفنان عبد العاطي صالح، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمان الراحل في ظهر اليوم بمسجد قرية النجيلي أبو المطامير في البحيرة، بمسقط رأسه.

عبد العاطي صالح، له مسيرة فنية حافلة بالأعمال المبدعة، فكانت أبرز مسلسلاته، نسر الصعيد، ولأعلى سعر، يونس ولد فضة، الإمام الغزوالي، يوم من الأيام، أيام الحب والشقاوة، القاهرة 2000، شخلول، الإمام محمد عبده، كناريا وشركاه، زمنم عماد الدين، الدعاة، طيور الشمس، عفاريت السيالة، فارس الرومانسية، وغيرها من الاعمال المتميزة.

أما عن آخر أعماله فكانت مسلسل سلسال الدم الذي عكس عدد من القضايا الصعيدية بشكل مميز جعله يلقى نجاحات مبهرة.

رحيل نجوم مبديعين في الوسط الفني

ولم يكن عبدالعاطي هو الوحيد الذي صدم الجمهور لرحيله فحل عن عالمنا الفنان والمخرج جلال الشرقاوي، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 4 فبراير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت عبير الشرقاوي، ابنة الراحل جلال الشرقاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدها، مطالبة الجمهور الدعاء له وشهد تشييع جثمانه حضور عدد كبير من نجوم الفن.