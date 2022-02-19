/680248/الاثنين-المقبل-أحمد-حلاوة-في-حلقة-خاصة-ببرنامج-واحد-من-الناس

يظهر الفنان أحمد حلاوة على الشاشات التليفزيونية في مساء يوم الاثنين المقبل، رغم تدهور حالته في هذه الآونة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي ضرب عدد من الوسط الفني، وذلك عبر برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر قناة الحياة.

دوت الخليجيرصد ظهور خاص لاحمد حلاوة في برنامج واحد من الناس

ويكشف حلاوة خلال الحلقة، أسرار في حياته الشخصية والفنية، متحدثا عن أبرز الشخصيات الفنية المؤثرة في حياته، ومن المقرر أن يتحدث عن آخر أعماله الفنية والتي جاءت بعنوان أحمد توترادام مع الفنان رامز جلال.

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

الجدير بالذكر، أنه كشف ابن الفنان أحمد حلاوة منذ أيام قليلة وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك، تفاصيل الحالة الصحية لوالده، وقال: “الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجة جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل”.

أحمد حلاوة يعاني من أزمة صحية حادة

ونشرت هبه حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، منذ ايام منشور، تستنجد الجمهور المحب له بالدعاء، لأن الحالة حرجة، وكان محتوى المنشور:”نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لإنشغالنا مع الوالد .. الحالة مازالت حرجة جدا لذلك نرجو من الجميع الإستمرار في الدعاء .. هبة حلاوة”.

معلومات عن أحمد حلاوة

أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة المشهور باسم أحمد حلاوة وهو من مواليد 7 يناير، 1949 وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي “القاهرة” تخصص ديكور، وأيضًا حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ولم يتوقف عند هذا الحد بل حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، والتي كان موضوعها عن تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر لعام 1994، ويقوم بتدريس المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.