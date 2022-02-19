محافظ الجيزة يطلق فعاليات منتدى الشباب فى دورته الأولى (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق أحمد راشد محافظ الجيزة، الدورة الأولى لفعاليات منتدى شباب الجيزة بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والذى يقام بالتعاون بين محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم تحت عنوان "حلمك فكرة".





يأتى ذلك بحضور ومشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من الإدارات التعليمية بالمحافظة لتعزيز سبل الحوار ومناقشة قضايا التنمية والإطلاع على الآراء والمقترحات من قبل الشباب تجاه أبرز القضايا المجتمعية.

حرص محافظ الجيزة، قبل بدء الجلسات الحوارية بتفقد معرض الأنشطة الطلابية حيث شملت عددا من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمشروعات العملاقة فى شتى المجالات والتى تحققت فى عهده على مدار السبع سنوات الماضية وكذا المبادرات الهادفة والتى من ضمنها الاهتمام بذوى الهمم ومبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير المناطق العشوائية والغير الآمنة والمبادرات الصحية.





بالإضافة إلى الاطلاع على عددا من الابتكارات الطلابية فى مجالات التعليم والبحث العلمى ومنها تنفيذ مشروع روبوت للكشف عن المعادن والمتفجرات عن طريق خاصية البلوتوث وكذا منتجات لطلاب الادارات التعليمية.

وأكد محافظ الجيزة، عقب تفقد معرض الأنشطة الطلابية أنه فخور بالمستوى الثقافى والعلمى للطلاب من النشء، موجها بضرورة الاهتمام بهم والعمل على تنمية قدراتهم لما يمثلوه من نواة للقيادات المستقبلية.

وأشار راشد إلى أن المحافظة سوف تحرص على تنظيم منتدى شبابى أكبر لتتسع دائرة المشاركة باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة فى النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وحرص المحافظ، قبل بدء الجلسات الحوارية على تفقد معرض للانشطة الفنية والثقافية ومنتجات لطلاب الادارات التعليمية، وقد بدأت فعاليات المنتدى بتقديم الطلاب لعدد من العروض الفنية التى اتسمت بالطابع الفرعونى وشهد المنتدى جلسات نقاشية وحوارية والتى تطرقت إلى عدد من القضايا الهامة مثل تطوير التعليم وعلاقته بالتحول الرقمى والتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتنمية وملف ذوى الهمم ورعاية أسر الشهداء وعدد من القضايا الحوارية الأخرى.

وأكد راشد، على أن منتدى شباب الجيزة يهدف إلى ترسيخ توجه الدولة المصرية نحو احتواء شبابها ودمجهم فى المجتمع من خلال غرس قيم الحوار البناء داخلهم وتنمية مهارات التواصل وإيجاد الحلول للقضايا التى تمس وطنهم والعمل على إعداد أجيال تساهم فى إحداث نهضة شاملة لبلادنا.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على تحقيق خطوات متقدمة بشأن تنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شتى القطاعات لتحقيق مستقبل أفضل للمواطن.

وأشار إلى انتظام وتيرة العمل فى مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الأولى والتى تشمل 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، حيث تم الانتهاء من عدد من المشروعات التى تساهم فى إحداث طفرة فى تلك القرى التى عانت كثيرا على مدار سنوات كما تساهم فى إيجاد فرص عمل لأبناء هذه القرى وتحقيق تنمية شاملة.