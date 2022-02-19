عاجل- الطقس الآن.. صدمة من الأرصاد بشأن حالة عدم الاستقرار خلال اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أنه مع التقدم فى الوقت تتحرك السحب شرقا لتشمل سيناء بأكملها وتستمر هذه الحالة الجوية لآخر اليوم.
كما يستمر نشاط الرياح على جميع الأنحاء، خصوصًا على المناطق المتكون بها السحب الرعدية تكون مثيرة للأتربة نتيجة الرياح الهابطة، تسود أجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء.
وأشارت إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة تسجل 13.
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