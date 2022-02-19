جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز لقاءات الرئيس فى بروكسل، لتعزيز مكانة إفريقيا. والتقى السيسى، برئيس المجلس الأوروبى فى بروكسل، وأشاد بعلاقات الصداقة المتينة خلال لقائه بملك بلجيكا، كما بحث مع شركات بلجيكية التعاون فى تطوير وحماية الشواطئ، وناقش مجالات الطاقة المتجددة مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى فى بلجيكا… لقاءات مهمة لتعزيز مكانة إفريقيا (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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