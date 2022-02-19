البنك الدولى: نقدر جهود التنمية المحلية فى توطين استراتيجية التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - وشارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور شريف حمدى مسؤول أول العمليات بالبنك الدولى، وآلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولى، بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وعدد من قيادات الوزارة وفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية، بوفد البنك الدولى، وأشاد بمستوى التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك فى تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات بالمحافظات المصرية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

واستعرض شعراوى، مستجدات الموقف التنفيذى للبرنامج والإصلاحات الهيكلية والخطط التنفيذية التى ساهمت فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية فى محافظتى قنا وسوهاج وهو ما نتطلع لتعميمه بمحافظتى المنيا وأسيوط ضمن المرحلة الجديدة للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بباقى محافظات الصعيد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن البرنامج قد حقق نتائج ومعدلات مرضية للحكومة المصرية والبنك الدولى ساهمت فى سحب مخصصات القرض بنسبة تقترب من 100%، وأن عدد المشروعات الجارية والمنتهية فى قنا وسوهاج بلغت حوالى 4119 مشروع بتكلفة حوالى 15.2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من حوالى 3589 مشروع بالمحافظتين بإجمالى استثمارات وصلت إلى 9.5 مليار جنيه وموزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية ودعم الوحدات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص خلال أسبوع الصعيد على متابعة وعرض آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، ووجه الرئيس بتعميم ممارسات البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بداية بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتم عرض الخطة التنفيذية على رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف الوزارة للتنسيق مع الوزارات الشريكة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم الفنى المطلوب من البنك الدولى لتعميم الممارسات التخطيطية والتنفيذية والاجتماعية، وفقا لما تم عرضه على رئيس الوزراء بما يساهم فى دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوى المحلى سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية .

وأشار إلى التقدم الملحوظ فى المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وزيادة معدلات الرخص للشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج، لافتا إلى أنه سيتم الإسراع خلال الفترة المقبلة بزيادة العمل فى المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية بما يساهم فى توفير فرص عمل للمواطنين وتوفير دخل ثابت للأسر ورفع وتحسين مستوى المعيشة لمواطنى الصعيد خاصة من المرأة والشباب.

ومن جانبها أكدت السيدة آيات سليمان، أن فريق البنك الدولى سيعمل مع المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة على تحديد طبيعة الدعم الفنى المطلوب من البنك لتعميم ممارساته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لا سيما فى مجالات منظومة التخطيط المحلى بكل مكوناتها وبرامج الإدارة المحلية المطورة وإدارة الأصول وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات وإشراك المواطنين وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية وتقديم الدعم فى مرحلة تطبيق الهياكل المطورة للمحافظات والوحدات المحلية.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، آخر جهود الوزارة فيما يخص الإعداد لمؤتمر "التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر" الذى ستنظمه الوزارة وسيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس، ورحب وفد البنك الدولى بالتعاون مع الوزارة ببعض الأفكار والرؤى بالملفات المرتبطة بالمؤتمر خصوصا فى مجال المناطق الصناعية بعد التطور الكبير الذى شهدته فى محافظتى قنا وسوهاج خلال تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، وتقديم كل الدعم اللازم للوزارة ليحقق المؤتمر الأهداف المرجوة له.

كما أشار محمود شعراوى، إلى التكامل بين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات، مشيراًإلى جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة والتعاون القائم مع عدد من جهات التدريب الخارجية على رأسها إتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للكوادر البشرية، والتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتسعى الوزارة جاهدة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة" خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة .

وأكدت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاون البنك الدولى مع الوزارة لتقديم كل الدعم الفنى والتدريب المطلوب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد.

كما قدمت آيات سليمان، الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 والجهود التى يقوم بها المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة فى متابعة المشروعات وتنفيذ خطة البرنامج والبدء فى الامتداد الجغرافى بمحافظتى أسيوط والمنيا، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يعد نموذج تنموى ناجح على المستوى المحلى ويمكن تنفيذه فى عدد من المحافظات المصرية و يجب أن يتم مشاركتها على المستوى الإقليمى والدولى للاستفادة من النجاحات التى حققها.

وأضافت أن البرنامج هو مشروع متكامل من حيث البعد الاجتماعى والبيئى والصناعى والتخطيط الحضرى ومجالات الطرق والمياه والتنافسية، لافتة إلى أهمية تعميم منظومة تطوير الإدارة المحلية فى المحافظات والمراكز والقرى والتكامل بين البرنامج والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أكدت على الاستعداد التام من البنك الدولى لتقديم جميع سبل الدعم الفنى لتعميم الممارسات الجيدة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للوزارة والمحافظات وبناء قدرات الكوادر المحلية فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد وفد البنك بالجهود والخطوات التى حققتها الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ الاعتبارات البيئة والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية فيما يخص تنفيذ المشروعات فى محافظتى قنا وسوهاج والتى يمكن تعميمها فى باقى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى باقى الإنجازات والممارسات الناجحة التى تحققت على أرض الواقع فى إطار تنفيذ البرنامج فى محافظتى المنيا وأسيوط وباقى محافظات الصعيد، كما أشادوا بمستوى التفاهم والتعاون القائم بين فريق المكتب التنسيقى والوحدات التنفيذية للبرنامج بالمحافظتين مع فريق البنك الدولى.

وأشاد الوفد بمستوى التقديم فى تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وسوهاج، والنقلة النوعية فى عملية التخطيط التشاركى وإشراك المواطنين، خصوصا المرأة فى عمليات اختيار وتنفيذ المشروعات وإقامة المنتديات المحلية والتعاون مع الجمعيات الأهلية والذى يعد إنجاز هائل وكبير للاستماع لرؤيتهم وهو ما تم الاستفادة منه فى مبادرة "حياة كريمة".

كما قدم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الشكر لجهود وزير التنمية المحلية ومتابعته المستمرة لجميع مستجدات البرنامج على أرض الواقع وتذليل أى معوقات للإسراع بتنفيذ المشروعات ودعم تعميم ممارسات تطوير الإدارة المحلية فى محافظات الصعيد وباقى محافظات الجمهورية وتطبيق اللامركزية والمشاركة المجتمعية ودعم التنافسية والاستجابة لمطالب المواطنين.

وتحدث عدد من ممثلى وفد البنك الدولى المتخصصين فى مجالات التنمية الاقتصادية والحضرية والعمرانية عما تم تحقيق فى إطار برنامج تنمية الصعيد والطفرة التى تحققت فى إطار تلك المجالات على أرض محافظتى قنا وسوهاج.

وأكد محمود شعراوى، التزام الحكومة بالاعتبارات الصحية والسلامة المهنية والبيئية فى تنفيذ جميع المشروعات القومية وهناك توجيهات مستمرة من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ومتابعة من رئيس الوزراء، كما يتم ذلك فى المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية، جهود تنفيذ دور الوزارة فيما يخص الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والاستعداد لاستضافة مصر لقمة تغير المناخ " cop 27" خلال نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وأشار إلى دور الوزارة فى تنفيذ ومتابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع ملايين الأطنان من تراكمات المخلفات بالمحافظات وغلق المقالب العشوائية والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات والدفن الصحى الآمن.

وأشارت آيات سليمان، تقدير البنك لجهود وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ استراتيجية التغير المناخى واستعداد البنك الدولى لدعم جهود الوزارة فى تنفيذ الاستراتيجية وتوطينها على المستوى المحلى والإفريقى، خصوصًا فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتى تعتبر تجربة تستحق النشر والتوثيق على المستوى الدولى والإقليمى.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر صوت فاعل وقوى لدول القارة الإفريقية فى قمة المناخ القادمة، لافتا إلى أهمية ملف المخلفات الصلبة لدول القارة فى ظل وجود بعض التحديات المشتركة التى تواجه دول إفريقيا فى هذا الملف حيث هناك إمكانيات لتبادل الخبرات بين الجانبين، ورحبت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى بسرعة دعم جهود وزارة التنمية المحلية فى وضع استراتيجية الدعم الفنى والتدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية فى محافظات الصعيد وتوطين الخبرات المكتسبة فى سوهاج وقنا على مختلف المحافظات، كما أكدت آيات سليمان على اهتمام البنك الدولى بدعم مصر فى ملف تغير المناخ قبل استضافة القمة المقبلة، والعمل مع الوزارة لإعداد تصور أو أدلة استرشادية وورقة سياسات فى هذا الشأن كجزء من استعدادات الحكومة المصرية لقمة المناخ.