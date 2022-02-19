عاجل- إعادة فتح طريق الزعفرانة رأس غارب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة، فى بيان اليوم السبت، أن غرفة عمليات المحافظة أكدت أن هناك استقرارا نسبيا فى حالة الطقس، حيث تم فتح طريق الزعفرانة/رأس غارب بعد إغلاق استمر عدة ساعات.

وأشارت إلى أنه استكمالا للإجراءات العاجلة التى قامت بها محافظة البحر الأحمر، تم الدفع بـ2 سيارة حمولة 20 طنا من مدينة الغردقة والتابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط تجمعات المياه من مدينة رأس غارب، كما تم التنسيق مع التضامن الاجتماعى بتجهيز أغطية ومواد غذائية للدفع إلى منطقة عرب عايش بالكيلو 50 طريق الزعفرانة / الكريمات.

وأكدت المحافظة أنه تم الدفع بمعدات الطرق والكبارى ومعدات شركات البترول بإشراف الأجهزة التنفيذية للمحافظة لرفع آثار الأمطار والسيول، ولا توجد أى خسائر بشرية.