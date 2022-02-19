تدشين المرحلة الثانية من مشروع النقل الجماعى بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير النقل، فى كلمته خلال فعاليات التدشين اليوم، السبت، نحتفل سويا بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع النقل العام الجماعى لخدمة الركاب بمحافظة الدقهلية، والتى تعتبر من أوائل المحافظات التى تم تدشين المشروع بها والذى يستهدف وجود نقل جماعى منظم وآمنة يتم السيطرة عليه حرصا على حقوق المواطنين، كما يستهدف أيضا تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يتم بالتعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل والأجهزة التنفيذية لمحافظة الدقهلية، بدعم ومعاونة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهليه، حيث قدمت محافظة الدقهلية كل أوجه التعاون لنجاح هذا المشروع.

وأضاف أنه فى إطار مبادرة "حياة كريمة" فإن هذا المشروع يخدم كل أبناء وشعب الدقهلية والذى يشمل الربط ما بين (مدينة المنصورة) عاصمة المحافظة وبين كل المراكز التابعة لها، بإجمالى 15 خطًا وهى: "الجمالية والمطرية وجمصة والمنزلة وشربين وبنى عبيد ونبروه والسنبلاوين وأجا وبلقاس وميت غمر ودكرنس وتمى الامديد وميت سلسيل ومنية النصر بمدينة المنصورة"، بالإضافة إلى 7 خطوط داخلية لربط أحياء العاصمة ببعضها.

ويهدف المشروع إلى توفير 88 سيارة مينى باص بحد أدنى مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتم تدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع يوم 30 أكتوبر الماضى، بـ39 سيارة مينى باص مكيف مزودة بكل وسائل الراحة والترفيه لكل من شركتى الإنجليزية وأبو الهول للنقل الجماعى، واليوم يتم افتتاح المرحلة الثانية لهذا المشروع بـ28 سيارة مينى باص مكيف مزودة بكل وسائل الراحة والترفية تابعين للشركة الإنجليزية للنقل الجماعى لربط مدينة المنصورة بمراكز المحافظة وربط مدينة المنصورة بأحيائها موزعين على النحو التالى: 18 سيارة لربط مدينة المنصورة بمراكز المحافظة الآتية (شربين، السنبلاوين، أجا، بلقاس، ميت غمر، تمى الامديد)، و10 سيارت لربط أحياء مدينة المنصورة ببعضها، مشيرا إلى أن هذه الأعداد سيتم زيادتها طبقا لاحتياجات الطلب عليها من أجل توفير جودة خدمة لتحقيق "حياة كريمة" للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه سيتم مراجعة خدمات نقل الركاب بين مدينة المنصورة ومحافظات الجمهورية، وخصوصا بعد عودة شركة الدلتا للنقل والسياحة إلى وزارة النقل، ودراسة قيام شركة "السوبرجيت" بربط مدينة المنصورة بالقاهرة بمستوى خدمة مميزة للمواطن، وخصوصا بعد تطوير طريق "بنها / المنصورة" ومرورا بطريق "شبرا / بنها الحر" حتى محطة عدلى منصور، لتسهيل دخول المواطنين إلى قلب القاهرة والعاصمة الإدارية بوسائل نقل حضارية متجانسة الجودة بداية من محطة القيام إلى محطة الوصول لتوفير التكامل بين جميع وسائل النقل بمحطة عدلى منصور، والتى تعتبر أول محطة نقل متكاملة يوجد بها خط القطار المكهرب للعاصمة الإدارية والخط الثالث لمترو الأنفاق يتكامل مع المونوريل والخط الأول والثانى لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى خط سكة حديد يربط محطة عدلى منصور بالشبكة القومية للسكة الحديد.

وأكد وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بتعظيم دور القطاع الخاص فى تنفيذ كل المشروعات فى مختلف المجالات لخدمة المواطنين ومنها مشروعات وزارة النقل وهو ما نقوم بتنفيذه، لافتاً إلى أنه وفى إطار الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية فى كل أنحاء الجمهورية، فإنه سيتم تطوير نظم الإشارات على خط طنطا /المنصورة / دمياط وازدواج المسافة من المنصورة / دمياط وتطوير خط السكك الحديدية (طنطا/ ميت غمر /الزقازيق) وتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات وأعمال السكة على الخط.. كما أنه فى إطار الاهتمام بشبكة النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة التى وجهت القيادة السياسية بالتوسع فى إنشائها فإن خطة وزارة النقل فى هذا المجال تشمل التنفيذ المستقبلى لمشروع القطار الكهربائى، دمياط - دمياط الجديدة – جمصة – المنصورة الجديدة.

وفى مجال النقل البرى، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات الخدمية التى تنفذها وزارة النقل فى إطار محافظة الدقهلية، مثل أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دائرى المنصورة ورفع كفاءة وازدواج طريق طلخا شربين وازدواج ورفع كفاءة طريقى "المنصورة - محلة دمنة - دكرنس"، و"طناح - دكرنس"، وكذلك أعمال توسعة 3 كبارى علوية بطريق المنصورة جمصة "رافد جمصة" والذى تم الانتهاء من تطويره وكذلك إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى ضمن أعمال إنشاء محور طولى مرورى من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحرى والدلتا، وحيث يتم حاليا دراسة فصل 2 حارة مرورية فى المسافة من المنصورة حتى بنها كطريق خدمة للشاحنات فى الاتجاهين وتنفيذه خرسانى للقادم باتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من ميناء دمياط واسفلتى باتجاه المنصورة.

وأشار المهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تقوم بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية لتسهيل نقل البضائع إلى الموانئ البحرية مثل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الجارى تنفيذه لخدمة ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى أن هذه الخطة تشمل إنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية فى المنصورة لخدمة ميناء دمياط البحرى.

ووجه الوزير الدعوة إلى المستثمرين فى محافظة الدقهلية بسرعة الاستثمار فى هذه المشروعات، وفى كل المشروعات الأخرى التى تخدم المواطنين.

وأوضح الوزير أنه فى مجال النقل النهرى فإن هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل تضع كل إمكانتها للتنسيق مع أى محافظة من محافظات مصر ومنها محافظة الدقهلية لتسيير أتوبيسات نهرية أو معديات لنقل الأفراد فى حالة عدم وجود كبارى وستكون هذه المعديات آلية منضبطة ومسيطر عليها وستصنع فى هيئة قناة السويس ويكون لها مراسى نهرية يتم الإشراف عليها إشرافا كاملا.