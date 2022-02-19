التضامن تطلق حملة توعية ميدانية وإعلامية للتوعية بشروط استمرار الدعم النقدي ”تكافل”

تحت شعار "اللي أوله شرط... آخره فلوس في الكارت"، بدأ فريق عمل "تكافل وكرامة" تنفيذ حملة بكافة المحافظات بتوعية المستفيدين من برنامج الدعم النقدي فيما يخص المشروطية وذلك من منظور حقوقي يضمن حصول أطفال الاسر الأولى بالرعاية للحصول على حقوقهم الصحية والتعليمية.

وتتلخص الشروط في متابعة الرعاية الصحية للطفل والأم على الأقل ثلاث مرات سنوياً والانتظام بالحضور المدرسي على الأقل 80% من الدراسة، بالإضافة إلى استحداث شرط عدم تزويج البنات وهن قاصرات ودون سن الزواج.

وتقوم الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة بقيادة حملات التوعية، وتتضمن الحملة شرحا للأثر الايجابي لتطبيق الشروط الصحية والتعليمية والاجتماعية التى تلزم بها الوزارة المستفيدين من البرنامج، من أجل استمرار حصولهم على الدعم المقرر كاملا.

تهدف الحملة إلى رفع وعي المجتمع بأن أثر برنامج الدعم النقدي "تكافل" ليس فقط ماديا ًفي مساعدة الأسرة في تغطية بعض نفقاتها، وإنما يشمل الأثر الصحي على صحة الأم والطفل والتي تساهم في القضاء على أمراض سوء التغذية كالأنيميا والتقزم بين السيدات والأطفال، وتعزيز مفاهيم الأسرة الصغيرة وأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والتأكيد على الالتزام المتابعة الصحية، هذا بالإضافة إلى انتظام الأطفال في التعليم الأساسي وتشجيعهم على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مما سيساهم تباعاً في تمكين الأسر الأولى بالرعاية و يساعد تدريجياً على كسر حلقة الفقر بأبعاده المختلفة ، والتحول من مرحلة الحماية إلى الانتاج.

وأنتجت الوزارة حملة توعية تحت مسمى برنامج "وعي" لتعزيز معارف المجتمعات المحلية بكافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتضمنت الحملة ملصقات توضيحية للأسر المستهدفة تشمل الإجراءات اللازم اتباعها، ومنها تسجيل الطفل فور ميلاده بمكتب الصحة، والالتزام بمواعيد تطعيم الأطفال ومتابعة نموهم، والتزام الأم الحامل بزيارات متابعة الحمل، والاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة المتوفرة بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان أو التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في برنامج 2 كفاية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.

كما تتضمن الشروط الالتزام بانتظام الأطفال فوق سن 6 سنوات في المدرسة، ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من نسبة حضور التلاميذ في المدارس، والالتزام بعدم تزويج الأبناء قبل سن توثيق الزواج القانوني 18 سنة.

وتستثمر الحملة الجهود المبذولة للبرنامج في بناء قدرات مقدمي الخدمة التابعين لوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان وعلى رأسهم الرائدات الاجتماعيات والصحيات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المسئولة عن الإشراف في متابعة وضع الأسر الأولى بالرعاية بكافة المحافظات.

ويمكن للمستفيدين من برنامج تكافل الاستفسار عن شروط استمرار الدعم من خلال إرسال رسالة مجانية بكلمة "مشروطية" عبر منصة التواصل التفاعلي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي (1442)، للتأكد من صحة معلوماتهم حول شروط استمرار الدعم النقدي.