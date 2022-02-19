وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيء...

فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة وشدة الرياح على مختلف محافظات الجمهورية .
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات ، ورفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظات لمجابهة موجة الطقس السيء و سرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة ظهر اليوم السبت أشار إلي سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات القاهرة والقليوبية والاسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والبحر الاحمر ومطروح فيما أفاد التقرير الي نشاط للرياح فى بعض المحافظات الساحلية.
وأكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية .
وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين بالشوارع .
وناشد اللواء محمود شعراوي المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى وذلك بالمحافظات التى تشهد نشاط رياح منوهاً على المواطنين بتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .
كما شدد اللواء محمود شعراوي عَلِي أهمية متابعة القيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم عمليات شفط تراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار و اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في هذا الشأن للحفاظ عَلِي سلامة وصحة المواطنين .
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