وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير مستشفى الهلال الأحمر.. وتتفقد النادي النسائي بالدقهلية

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ أعمال تطوير مستشفى الهلال الأحمر، والذي يتبع فرع جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة الدقهلية. ويشمل المستشفي عيادات طبية في جميع التخصصات وغرف عمليات وتحاليل طبية، كما تفقدت النادي النسائي الذي تم تطويره ويقوم بتجهيز جميع الوجبات الغذائية.

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