برعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة هيئة الدواء المصرية هيئة الشراء الموحد تنظم المعرض...

تنظم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول Africa Health Excon، وذلك تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ليكون المحور القاري للابتكار والتجارة في مصر وأفريقيا، سيقام المعرض والمؤتمر في الفترة من ٥ إلى ٧ يونيو ٢٠٢٢، في مركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة، على مساحة لا تقل عن ٦٠ ألف متر مربع، كما يقدم المعرض مؤتمرات فرعية فريدة من نوعها وبرامج خاصة بالتعليم المستمر للمهنيين الطبيين، مع تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعًا في المجال الطبي بالقارة الأفريقية.

يأتي المؤتمر اتساقا مع تحقيق الهدف العالمي الثالث "الصحة الجيدة والرفاه" من خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وسعي مصر إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ لضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، والأدوية واللقاحات الأساسية بصورة آمنة وفعالة وعالية الجودة وبأسعار مقبولة للجميع، بالإضافة إلى توطين صناعة الأدوية، والأجندة الأفريقية لعام ٢٠٦٣، التي تركز على زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية لتعزيز الصحة في القارة.

كما تسعى الهيئة المصرية للشراء الموحد إلى عقد المؤتمر بشكل سنوي؛ ليتم خلق منصة أعمال مستدامة تربط مسئولي الرعاية الصحية والشركات المصنعة والوكلاء والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معًا.

ويتيح المعرض العديد من الفرص لاكتشاف المنتجات الطبية عبر العديد من الفئات المتنوعة، والتي تستهدف القطاعات التالية: المستحضرات الطبية، المستلزمات الطبية، الأجهزة الطبية، الكيماويات والكواشف المعملية، التعبئة والتغليف، التأمين الطبي، التغذية العلاجية والفيتامينات، المستشفيات والصيدليات، المستحضرات والمنتجات الجلدية، الصناعات المغذية، أجهزة ومستلزمات الاسنان.