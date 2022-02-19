عقب تبادل لإطلاق النيران.. مصرع 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالدقهلية واستشهاد ضابط شرطة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، فقد أكدت المعلومات قيام مجموعة من العناصر الإجرامية "محكوم عليهم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المواطنين بالإكراه والسطو المسلح والإتجار بالمواد المخدرة بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية ، وحيازتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى .. وإتخاذهم من قطعة أرض زراعية بإحدى قرى مركز شرطة دكرنس بالدقهلية كمأوى لهم . عقب تقنين الإجراءات توجهت قوة من قطاعى (الأمن العام والأمن المركزى) وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية لقطعة الأرض المشار إليها وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع 9 منهم وإستشهاد ضابط شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزى" ، وعُثر معهم على (9 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية –350 كيلو جرام بانجو – 6 كيلو جرام حشيش – 2 كيلو جرام هيروين – 2 كيلو جرام شابو ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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