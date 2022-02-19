/680254/الأهلي-يقدم-التعازي-لمدير-شركة-النادي-للإنتاج-الإعلامي-في-وفاة-والده

نعي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محمد يوسف، المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، في وفاة والده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موسيماني: من الصعب الفوز على الهلال في السودان

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حول لقاء فريقه أمام الهلال السوداني، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب أن نذهب إلى السودان ونفوز على الهلال في ملعبهم" .

وأضاف: " في الشوط الثاني من اللقاء قدمنا مستوى جيد وكنا نلعب أفضل منهم، وكنا نستطيع التسجيل، ولكن درجة الحرارة العالية كانت عائق أمامنا".

تصريحات موسيماني

وزاد: "نتيجة التعادل أمام الهلال على ملعبهم مرضية بالنسبة لنا، ولكن نحن ذهبنا إلى السودان من أجل الفوز، وهذا وضح خصوصاً في الشوط الثاني".

وأردف: "مستوى الهلال في الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي، بجانب المدير الفني المميز الذي يمتلكونه، فهو قام بتغيير أشياء كثيرة عندهم عن العام الماضي".

وأختتم قائلاً: " دائما ما تكون البداية الأفضل في أي بطولة هي الفوز وليس التعادل ولكن في نهاية الأمر قد حدث ذلك وأصبح واقع سنبني عليه للفوز بالبطولة".

جماهير الأهلي تهاجم علي معلول بعد التعادل مع الهلال السوداني

شنت جماهير الأهلي هجوم كبير على الظهير الأيسر للفريق علي معلول، عقب التعادل مع الهلال السوداني بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهجوم على اللاعب على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نهاية المباراة، بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر به علي معلول كما وصفته جماهير الأهلي.

ووصفت جماهير الأهلي بأن اللاعب قدم اليوم أقل مبارياته مع القلعة الحمراء منذ انضمامه لهم.