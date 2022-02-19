/680262/آسر-ياسين-عن-واقعة-الاسماعيلية-الراجل-الغلط-هو-اللي-بيعامل-مراته-زي-البهيمة

علق الفنان آسر ياسين على واقعة عروس الاسماعيلية، التي أحدثت ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الرجل الحقيقي هو من يصون زوجته.

دوت الخليجيرصد تعليق آسر ياسين على واقعة عروس الاسماعيلية

وكتبت آسر ياسين عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، معربا عن استيائه من وضع الرجال في هذه الأيام، فقال: «جدي كان دايماً يقوللي،عارف الفرق بين الراچل اللي بصح والراچل الغلط؟ الراچل اللي بصح مَرَته بتمشي جدامه ويصونها زي الملكة.. اما الراچل الغلط هو اللي بيجر مرته وراه زي البهيمة ويمد ايده عليها».

واقعة عروس الاسماعيلية

الجدير بالذكر انه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم انتشاره بشكل واسع يوم الخميس المنقضي، تم تصويره في الشارع لواقعة ضرب صعبه واعتداء بالغ بالايدي والسب على عروسة من قبل عريسها . فور خروجها من الكوافير.

واستنكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي ما قام به العريس، في الفيديو المتداول الذي تم تصويره من احدى شرفات المنازل المطلة على الكوافير، مؤكدين أن تصرف العريس لا يمس للرجولة بأي صلة، لانه مهما حدث لا ينبغي ان يتم القيام بمث هذه الاموور في هذا الوقت بالتحديد حاصة وانهم مقبلين على حياة زوجية جديدة.

ليتفاجي الجمهور بعودة العروسة لعريسها وإقامة حفل الزفاف كأن شيء لم يحدث، الامر الذي أغضب البعض، والبعض الآخر أعرب عن حزنه على ما سيحدث للعروس بعد الزواج وما ستناله من عريسها الذي وصفه رواد السوشيال ميديا بالقاسي.

آخر ظهور للفنان آسر ياسين على الشاسة

وكان آخر ظهور للفنان آسر ياسمين على شاشات التليفزيون هو مشاركته في مسلسل بـ”100 وش”، الذي كان من ضمن المسلسلات الكوميدية التي حققت نجاح كبير، حينما تم عرضها رمضان الماضي، وقام ببطولته كوكبة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين، بالاضافة الي كلا من شريف دسوقي، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، محمد عبد العظيم، لؤى عمران، سارة التونسى، منة سماحة، حسن أبو الروس ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.