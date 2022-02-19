رسمياً.. نقابة الإعلاميين تعلن منع ظهور هانى حتحوت وإحالته للتحقيق

/680265/رسميا-نقابة-الإعلاميين-تعلن-منع-ظهور-هانى-حتحوت-وإحالته-للتحقيق
أصدرت اليوم السبت، قرار بمنع ظهور هاني حتحوت علي أي وسيلة إعلامية، وذلك من أجل مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
فيما أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين، القرار بمنع ظهور هاني حتحوت علي أي وسيلة إعلامية.
انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة الإثنين الماضي، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.
سموحة يعود بقوة ويسجل ثنائية
عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.
سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.
أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.
انتهت مباراة المقاولون العرب أمام فريق غزل المحلة
انتهت مباراة المقاولون العرب أمام فريق غزل المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم، ضمن منافسات الدوري المصري.
وأحرز الهدف الأول لغزل المحلة محمد فتح الله في الدقيقة 54، بينما سجل اللاعب مامادو نياس في الدقيقة ال8 من احداث اللقاء.
يحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد سبعة نقاط.
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