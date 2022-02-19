«الله يعينك على اللي جاي».. رسالة أسما إبراهيم لعروسة الإسماعيلية

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علقت المذيعة أسما إبراهيم على خبر التصالح بين عروسة الإسماعيلية وعريسها، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كما فعل عدد كبير من النجوم والإعلاميين.

دوت الخليج يرصد تعليق أسما إبراهيم على الصلح بين عروسة الإسماعيلية وعريسها الذي ضربها في الشارع

أسما إبراهيم تعليق على أزمة عروسة الإسماعيلية

وكتبت مقدمة برنامج «حبر سري» أسما إبراهيم على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، تعليقها بعد الرضا عن الصلح بين عروسة الإسماعلية وزوجها، وقالت:"الله يعينك علي الي جاي وكل الي حقدر اقوله ربنا يهديهولك طلما انتي ارتضيتي الاهانة من اول يوم".

وعلقت إحدى متابعي أسما إبراهيم على الإنستجرام في نفس السياق، وكتبت:"بكرا تندمى وتقولى يارتنى سبته من اولها. لانه هيفضل كل خلاف مابينكم يمد ايده عليكى عادى. طلاما معملتيش واقفه معاه وعديتى الموضوع يبقا مش هتسلمى من ايده. خلاص خلصت على كدا. وهو كمان معتبر مد ايده حاجه عاديه فى بلدهم وكمان انتى مراته فيدب فيكى وقت ما يحب. فالله يعينك بقا".

فيديو عروسة الإسماعلية

أنتشر فيديو منذ يومين على مواقع التزواصل الاجتماعي المختلفة لعروس بمحافظة الإسماعيلية تفاجئت بضرب عريسها لها، فور خروجها من صالون التجميل الذي كانت تستعد فيه لحفل زفافها واستقبال حياة سعيدة، وسقطت أرضًا من زيادة الضرب عليها، وهي تبكي وتصرخ، ولا يستطيع أحد الحضور منعه عن ما يفعله، وكانت الصدمة الحقيقية عندما أنتشرت صورهممن حفل الزفاف فيما بعد كأن شيئًا لم يكن.

وخرجت عروسة الإسماعيلية فيما بعد مع زوجها في لقاء تليفزيوني من بيت الزوجية، وهو يقول:"دا عادي أني أضرب مراتي لما أتنرفز، وفي البندر ممكن يشوفوه زيادة، ولكن عندنا هنا عادي"، ولم ترفض كلامه أو تعارضهبأي شكل من الأشكال وبقيت صامتة.

فنانون يعلقون على صُلح عروسة الإسماعيلية

وعلى نفس السياق، قام عدد من النجوم برفض ما حدث من هذا العريس، الذي أهان عروسته، ويعتقد أن هذه هي الرجولة، من بينهم الفنان عصام السقا الذي قال:"انت واد دكر كدا.. عشان يثبت لأهله إنه راجل.. وهو معداش حتي من أمام شارع الرجوله المقطع ده هيفضل وصمة عار هتلاحقك حتي ف احلامك ي ياعم الدكر انت"، وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني وقالت:"جدي كان دايماً يقوللي،عارف الفرق بين الراچل اللي بصح والراچل الغلط؟ الراچل اللي بصح مَرَته بتمشي جدامه ويصونها زي الملكة.. اما الراچل الغلط هو اللي بيجر مرته وراه زي البهيمة ويمد ايده عليها".