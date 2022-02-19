«حتى أبويا مرحمتهوش من وسختكم».. أحمد فلوكس يثير الجدل بفيديو جديد

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يبدو أن الفنان أحمد فلوكس، قرر الخروج عن صمته بشكل جديد، فلن يعبر عن غضبه من أعدائه سواء في الوسط الفني أو خارجه من إعلام وصحافه بالكتابة، بل قرر أن يسلك طريق آخر وهو الاثبات بالأدلة الصوتية على كل ما يقوله ويصرح به.

دوت الخليج يرصد فيديو جديد لاحمد فلوكس عبر موقع انستجرام

نشر فلوكس فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يكشف من خلال حديث بينه وبين والده الفنان القدير فاروق فلوكس، وهو يعتذر لنجله عن تصريحات أقر به لإحدى البرامج التليفزيونية هددت الفنان الشاب أحمد فلوكس، ويحاول فلوكس الكبير خلال التسجيل الصوتي طلب سماح ابنه موضحا عدم قصده من الإساءة له.

وعلق أحمد فلوكس على الفيديو، قاىلا: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حتى وسختكم مرحمتوش فيها الراجل الكبير، بس تمام الصبر».

أحمد فلوكس يفضح سيدة الأعمال ياسمين عزت

وكان فلوكس قد نشر فيديو صادم عبر حسابه الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، يكشف به فضيحة سيدة الأعمال ياسمين عزت، وتيبن منه في وجود علاقة بينه وبين سيدة الأعمال ياسمين عزت التي انتشرت قضيتهم في الآونة الأخيرة بين المحاكم ، وقام يفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض الأدلة والبراهين التي تثبت إدانتها.

وتعود أزمة فلوكس مع سيدة الأعمال بتقديم ياسمين عزت، لاعبة منتخب مصر للسلة سابقاً، في عامز2021 بعد أن رفعت دعوى ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، بجانب تهديدها بالإيذاء، والتشهير بسمعة عائلتها دون وجه حق.

وصدر قرار بحبس فلوكس يوم 8 سبتمبر الماضي، بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وخرج حينها أحمد فلوكس في فيديو بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ليطمئن جمهوره أنه لازال في المنزل وأنه مج حكم مبدئي، ولكن بعد صدور الحكم النهائي للمحكم سيقوم بعرض القصة كلها، وحقيقة إدانته على الجمهور وهو ما فعله خلال الدقائق القليلة الماضية.

ويترقب الجمهور خلال الفترة الحالية ما سيحدث فلوكس من ضجة داخل الوسط الفني وخارجه، وكأنه قرر أن يكشف أسرار أعدائه كلها بطرق غير مباشرة.