انتظام حركة الملاحة بموانئ السويس رغم الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر ملاحى مسؤول بهيئة موانئ البحر الأحمر - فى تصريح - إن الأمطار الغزيرة التى سقطت لم تصل لحد حجب الرؤية الأفقية، والتى تؤثر بصورة كبيرة على إبحار العائمات الكبيرة كالسفن التجارية، أو الصغيرة مثل اللانشات والوحدات المساعدة.

وأضاف أن مستوى الرؤية الافقية سجل مسافة 4 آلاف متر، على أجهزة الرصد، بينما تراوحت سرعة الرياح بين 14 و16 عقدة بحرية، اتجاهها شمالية غربية، وبلغ ارتفاع الأمواج بين 1.5 ومترين، مشيرا إلى انتظام الحركة المرورية داخل السويس، وعلى الطرق الإقليمية التى تربط المحافظة بالأقاليم المجاورة.