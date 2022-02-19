جدة - نرمين السيد - وقال مصدر ملاحى مسؤول بهيئة موانئ البحر الأحمر - فى تصريح - إن الأمطار الغزيرة التى سقطت لم تصل لحد حجب الرؤية الأفقية، والتى تؤثر بصورة كبيرة على إبحار العائمات الكبيرة كالسفن التجارية، أو الصغيرة مثل اللانشات والوحدات المساعدة.
وأضاف أن مستوى الرؤية الافقية سجل مسافة 4 آلاف متر، على أجهزة الرصد، بينما تراوحت سرعة الرياح بين 14 و16 عقدة بحرية، اتجاهها شمالية غربية، وبلغ ارتفاع الأمواج بين 1.5 ومترين، مشيرا إلى انتظام الحركة المرورية داخل السويس، وعلى الطرق الإقليمية التى تربط المحافظة بالأقاليم المجاورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتظام حركة الملاحة بموانئ السويس رغم الطقس السيئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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