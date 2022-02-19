محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالتعامل الفورى مع مياه الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء المراكز بنطاق المحافظة، بالتعامل الفورى مع سقوط الأمطار الناتجة عن تعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، من خلال التنسيق المباشر مع شركة المياه وباستخدام معدات الوحدات المحلية، والعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية وبالقرى التابعة لكل مركز. محافظ المنيا يوجه بسحب تجمعات مياه الأمطار بجميع مراكز وقرى المحافظة





وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أى تداعيات قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، موجها بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد، وكسح تجمعات المياه بشكل دورى لتيسير الحركة المرورية والمشاة بنطاق المحافظة، مؤكدا أنه يتم التواصل والتنسيق ومتابعة الموقف أولا بأول مع غرفتى العمليات الرئيسية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية. وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تواصل الوحدات المحلية لمراكز "سمالوط – مطاى - بنى مزار – مغاغة – العدوة – مطاى - أبوقرقاص – ملوى"، أعمال سحب تجمعات مياه الامطار، بالشوارع والأحياء والقرى كلا من بنطاق مركزه، بهدف خلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

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